岸田首相宣佈改組內閣，稱「讓自民黨體制革新」＝私人資金嫌疑未提及具體對策

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日本首相岸田文雄13日在首相官邸舉行記者會表示，針對自民黨安倍派將政黨募款餐會收入變成私人基金之嫌疑表示：「將帶頭爭取自民黨更新體制，以恢復政治信任」。不過，對於政治資金規正法的修改，他沒有提出任何具體對策，他只說：「可能會有討論。作為自民黨，我們必須為應該發生的事情做出貢獻」。

首相首先強調「這種情況引起了國民的懷疑，非常令人遺憾」。並稱「我們將繼續與黨員進行深入、密切討論」，「全黨將以強烈的危機意識採取統一應對措施」。岸田並說：「沒有國民的信任，就沒有政治安定。沒有政治安定，就沒有政策的推廣」，顯示他打算盡一切努力恢復信任。

對於目前黨內因涉嫌私人資金問題而受到嚴厲批評，他指出「我們必須對全黨有強烈的危機意識」。他並說「是否真的存在與政治資金相關的問題，這是黨本身需要反思的一個問題，必須抱持緊張感」。

當記者團問及政治改革的必要性時，岸田只說，「我們會根據將確認之事實來澄清這一點」。針對要求解散派系的問題，他則是迴避問題並說：「為了採取具體措施，需要事實核查和解釋的過程。在確定問題和原因之後，我想回應各種不同的聲音」。

對於2024年預算案成立後是否下台等選擇，以及如何應對明年秋季的自民黨總裁選舉，他表示：「現在沒有時間考慮未來。最重要的是如何盡力解決這些問題」。



出席記者會的首相岸田文雄＝13日下午、首相官邸

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