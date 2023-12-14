日本內閣人事更動＝林芳正任官房長官，經產、總務、農水大臣皆更動

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針對自民黨最大派系安倍派的政黨募款餐會券收入，被用作私人基金之嫌疑，首相岸田文雄（黨總裁）13日在記者會上宣布，將實施人事變動，14日起更換隸屬安倍派的內閣成員。已確定內閣官房長官松野博一職位，將由岸田派的前外相林芳正（62歲）接任，經濟產業大臣西村康稔，將由前法務大臣齋藤健（64歲，無黨派）接任。國對委員會長正考慮任命無黨派的前防衛大臣濱田靖一（68歲）接替前委員長高木毅。

除松野博一和西村康稔外，內閣中還包括總務大臣鈴木淳司和農林水產大臣宮下一郎。計劃任命麻生派成員、前總務大臣松本剛明（64歲）為新任總務大臣。森山派成員、前地方振興大臣坂本哲志（73歲）被內定為農林水產大臣。這將使安倍派的內閣人數歸零。

首相在記者會上強調，「我們必須盡力避免耽誤國家政治。將在14日迅速進行人事變動」。記者會前，他致電公明黨代表山口那津男，解釋內閣改組不會透過官員寫辭職信的方式進行，而是由新的人事直接接替辭職的大臣。

安倍派的4名大臣14日先向首相遞交辭呈。首相將與山口會面後，就人事作出決定，新內閣體制將在皇居舉行認證儀式後啟用。

除高木毅之外，政策研究會會長萩生田光一也計劃於14日遞交辭呈。計劃在本月底左右決定他們的繼任者，屆時2024年年度預算草案將完成。首相預計花一些時間來挑選新的政調會長。

同時，參議院幹事長世耕弘成亦決定辭職，並已通知政府相關人士。對此情況，自民黨參議院執行部開始安排繼任者。岸田首相擬更換內閣府副大臣堀井學等5名安倍派系副大臣，並正加速人選選拔程序。



前外務大臣林芳正



前地方創生擔當大臣坂本哲志



前防衛大臣濱田靖一



前法務大臣齋藤健



前總務大臣松本剛明

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