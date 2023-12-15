大阪世博會營運成本為1160億日圓＝為原計劃之1.4倍

Newsfrom Japan

日本國際博覽會協會（世博協會）於14日宣布，2025年大阪關西世博會的營運成本，將從原計畫的809億日圓增加到1,160億日圓。這大約為原始數字的1.4倍。漲價主要因素，是勞動成本飆升和安全措施加強等。

同日，該計畫草案在東京都內舉行的世博會協會理事會會議上提交。該協會預計，門票銷售收入將達到969億日圓，場館內餐廳收入將達到191億日圓，用作營運成本。此次增資將在明年初的下一屆理事會上正式決定。

2020年12月，世博協會宣布預計營運成本為809億日圓，其中包括人員成本和警備費用。然而，除了人員成本和物價飆升外，前首相安倍晉三槍擊事件後，官方體認到需要加強警備，導致預算大幅增加。另外，政府也計劃斥資199億日圓加強會場內部安全。

隨著營運成本持續上升，如果門票未按計劃售出，世博會可能面臨虧損風險。在理事會會議後的記者會上，該協會會長（經濟團體聯合會主席）十倉雅和表示，在最初規劃階段無法預見到由於勞動力短缺而導致勞動力成本上升等問題，並補充強調稱「我們將努力應對以避免赤字」。

然而，國家、大阪府和市政府都表示不會彌補任何赤字。知事吉村洋文於14日向記者建議，「應該設立第三方委員會（協會內部），嚴格管理收入和支出」。市長橫山英幸則表示：「府和市都沒有預計會預支任何稅款」。



出席記者會的日本國際博覧會協會會長十倉雅和＝14日下午、東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]