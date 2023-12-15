岸田内閣新體制正式上路＝希望改善私人資金疑雲回復民眾信頼

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針對自民黨安倍派內所掌握的政治募款餐會資金存在私用資金嫌疑，首相岸田文雄於14日更換同派的4名大臣，並任命岸田派前外務大臣林芳正（62歲）為新任官房長官。內閣新系統上路後，將在皇宮舉行認證儀式。包括林芳正在內的新內閣成員均是經驗豐富者，並以安定感著稱。岸田也決定更換3名黨內高級官員，並在2024財政年度預算最終草案出爐之前，加快政府重建工作。

此前，內閣官房長官松野博一、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎、經濟產業大臣西村康稔等遞交辭呈。麻生派前總務大臣松本剛明（64歲）為總務大臣，任命森山派前地方振興大臣坂本哲志（73歲）為農林大臣水產大臣、無黨派法務大臣齋藤健（64歲）擔任經濟產業大臣。

岸田首相14日晚間，在首相官邸向記者說明自己的目的，他說：「這次人事任命的理念是，必須選拔有調整力、實行力，答辯力的人」。對於只全部更換安倍派人士的原因，他說，「我是考慮每個人的願望和情況，而不是他們所屬的政策團體」。

黨內也將著手更替屬於安倍派的3名黨內高層的人選。政策研究會會長萩生田光一，14日向首相提交辭呈。首相表示：「我雖然接受這個請求，但我希望他們在選出繼任者前先繼續工作」。國對委員長高木毅向幹事長茂木敏充遞交辭呈，參議院幹事長世耕弘成向參議院議長關口昌一遞交辭呈。首相正在考慮任命前防衛大臣濱田靖一（68歲）擔任國對委員長。

安倍派的5名副大臣和1名政務官也被取代。首相的一名輔佐官也辭職負責。



認證儀式後合影留念（左起）的經濟產業大臣齊藤健、總務大臣松本剛明、首相岸田文雄、內閣官房長官林芳正、農林水產大臣坂本哲志＝14日下午、首相官邸



岸田首相接受記者團採訪＝14日下午、首相官邸

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