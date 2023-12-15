大谷翔平加盟道奇隊＝背號17號，直言「勝利是最重要的」

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【洛杉磯時事】與美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊簽訂一份為期10年、總價值高達7億美元（宣佈時約為1015億日圓）大合約的大谷翔平（29歲），14日（日本時間15日）在洛杉磯的球隊主場道奇體育場舉行入隊記者會。會中他談到自己決定轉隊的感受時稱：「我遵循了自己想在打球的願望。現在對我來說勝利是最重要的」。

大谷繫著球隊顏色的藍色領帶，穿著背著17號的球衣。在約300名記者和大約60個電視攝影機面前說：「很感謝球隊對我作為球員的信任。真的很高興成為道奇隊的一員。」

這是大谷自8月9日，當時仍效力天使隊以來，時隔約4個月首次正式直接向媒體發表看法。現場包括華特·奧納、編成本部長弗里德曼和總教練羅伯茲也出席記者會。大谷也是第10位替道奇隊效力的日本球員。

大谷在這個賽季後，從天使隊轉身為自由球員，並在與多支球隊交涉後，於9日宣布決定加盟道奇隊。他的合約在2034年合約結束後，才開始領取其他97%總金額的罕見合約也成為熱門話題。他對此說明稱「如果我能先忍耐現在有權獲得的金額，並讓其具有靈活性（讓道奇隊能使用資金），我完全可以接受稍後付款」。

本賽季為大谷在大聯盟的第6年，他以44支全壘打奪得全壘打王，同時作為投手也贏得10場勝投，成為歷史上第一位連續兩年取得雙位數勝投和雙位數全壘打的球員。二度被評為美國聯盟最有價值球員（MVP）。

大谷在9月接受第二次右肘手術後，需要一年多的時間才能重返投手位置，因此預計他將在2024年專注為打者。展望未來，他表示：「我已經開始練習揮棒了，一切都按計劃進行。雖然現在有點早。但我想我會及時趕上開幕戰的」。



大谷翔平在加盟道奇隊的記者會上與華特·奧納（左）握手＝14日、洛杉磯



大谷翔平在加盟道奇隊的記者會上與總教練羅伯茲（左）合影＝14日、洛杉磯

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