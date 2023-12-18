大谷翔平榮獲首個漢克阿倫獎＝投打成績均入選「ALL MLB」最佳陣容

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【紐約時事】美國職棒大聯盟機構於16日，公佈漢克阿倫獎得主，該獎項頒發給表現最出色的進攻表現的打者，而甫剛轉隊至洛杉磯道奇隊的大谷翔平榮獲此獎。這是該獎項自1999年設立以來，首次由日本運動員獲得。大谷則是連續3年進入最終名單。

本賽季，大谷在天使隊效力期間打出44支全壘打，成為第一位拿下全壘打王的日本球員，打擊率達到0.340，打點來到95分。除了球迷投票外，這項決定還由入選美國棒球名人堂的前輩們一同投票。

16日時官方也公佈基於本季常規賽成績的「全美職棒大聯盟（All MLB）」選拔，大谷在先發投手和指定打者（DH）兩個類別中都被列入第一隊陣容。

2019年開始的「All MLB」票選，是不分聯盟，而是透過球迷和相關方的投票選出第一隊和第二隊。兩隊各有5名先發投手和各1名DH位置。



棒球選手大谷翔平

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