「時間所剩無幾了」＝北韓綁架受害者田口的家人期盼快有進展

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18日是遭到北韓綁架的田口八重子（被綁架時年僅22歲）的長兄，前綁架受害者家屬協會代表飯塚繁夫（享壽83歲）去世2週年。「時間所剩無幾了」，田口女士的三哥本間勝（79歲），在當天接受採訪時表達自己的感受。

本間勝首次參與家族會活動是在2002年，當時首相小泉純一郎首次訪問北韓。訪問北韓後，他與繁雄、二哥進以及其他受害者家屬一起被邀請到首相官邸。繁雄於2007年成為家族會的第二代代表，並領導家族會的活動長達14年。晚年他在與病魔奮戰的同時，仍全心投入搶救綁架受害者。

「絕對不放棄。」繁雄在他參加的最後一次的集會上反覆發出這項呼籲，在大約一個月後的2021年12月撒手人寰。「她對八重子的感情，以及讓她回來的強烈意願是顯而易見的」本間勝回憶。今年11月中旬，在埼玉縣上尾市的一處墓地，舉行繁雄逝世3週年紀念活動。

救援行動中有一些令人難忘的時刻，就是與前北韓特工金賢姬的會面。據說大韓航空爆炸事件的肇事者金賢姬就是從田口那裡學日語的。回顧2010年7月在長野縣輕井澤的會面，「這對我的家人來說是最富有成效的活動，因為我們能夠見到與八重子有過接觸的人。」

但自從那次面會以來，綁架問題沒有明顯進展。7個兄弟姐妹中的3個已經去世，本間勝表示說：「我們沒有時間了。八重子被綁架已經45年了，我們只是在等待歲月的流逝」。儘管如此，他每年仍繼續在家鄉埼玉縣川口市收集簽名。「只要我還活著，就不會放棄」。相信著並等待妹妹早日回來。



飯塚繁雄弟弟本間勝接受採訪＝10日、埼玉縣川口市



飯塚繁雄的弟弟本間勝在被綁架者照片展上分享他的回憶＝10日、埼玉縣川口市

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