北韓疑似發射洲際彈道飛彈＝連續二天落在日本專屬經濟區外

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【首爾時事】根據韓國軍方消息，北韓18日從平壤向日本海發射一枚彈道飛彈。據了解是一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。日本防衛省也宣布北韓發射可能是彈道飛彈的物體。根據日本政府官員稱，這枚飛彈似乎是以高於正常高度的「高空軌跡」被發射，並墜落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。

針對這次發射，首相岸田文雄作出指示：（1）及時向國民提供資訊；（2）確認飛機和船舶的安全；（3）為任何突發情況做好充分準備。在飛彈墜落之前，防衛省於上午9點37分左右宣布，預計飛彈將落在北海道奧尻島海岸專屬經濟區之外。

韓國政府一名高級官員稍早表示，北韓可能在本月內發射洲際彈道飛彈。日美韓三國對此加強警戒。

17日晚上，北韓從平壤向日本海發射一枚短程彈道飛彈，這是連續二天進行飛彈發射。根據國防部稱，這枚飛彈似乎也落入專屬經濟區外。根據韓國軍方分析，該機飛行了大約570公里。17日發射後，北韓朝鮮中央通信社立即發表國防部發言人聲明，並批評了美國和韓國。



北韓國旗（EPA時事、資料照片）

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