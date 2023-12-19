日本將向聯合國教科文組織提案「書法」列入非物質文化遺產候選

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日本文化審議會（會長佐藤信），決定18日選定「書法」為聯合國教育、科學及文化組織（教科文組織）非物質文化遺產提名的新候選。等待相關部會聯絡會議正式決定後，政府將在明年3月前提交提案。預計2026年11月左右召開的政府間委員會會議，將討論是否應正式註冊。

書法是使用毛筆、墨水、硯台等工具，使用傳統的筆觸和技巧書寫漢字及假名等的行為。自從漢字從中國傳入以來，日本透過吸收書法和技術發展，誕生了日本自身書法風格，假名也隨著和歌文化的繁榮而發展。書法被認為是向世界傳達日本文化的多樣性和深度的合適候補。

此外，將同一領域列入非物質文化遺產名錄的擴大提案，在試行排除試驗項目審查數量限制之外，其他包括「和紙」（3件）、「山・鉾・屋台行事」（33件）「傳統建築工藝」（17項）等6項也被選中。預計2025年11月左右進行審議。



「書法」入選聯合國教科文組織非物質文化遺產候選（文化廳提供）

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