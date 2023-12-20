ENEOS HD社長齊藤猛，繼前會長後再因對女性的不當行為而被解僱

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日本最大石油批發ENEOS Holdings（HD）於19日宣布，已解除社長齋藤猛的職務，於同日生效。根據該公司稱，在11月底收到一份內部報告，指控「齋藤先生在一次社交聚會上喝醉酒，並做出擁抱在場女性的不當行為」。經過調查後，「確認該當事件屬實」，該公司去年8月剛因性侵問題，造成時任董事長杉森務辭職。

根據ENEOSHD報導，齊藤對此表示「我有過度飲酒的問題，對於無法控制自己，感到非常羞恥和抱歉」。出席社群聚會的副社長矢田部靖也在當天辭職。常務執行役員須永耕太郎因對同一名女性發表不當言論，將被削減30%的月薪，為期三個月。

該公司19日召開記者會，外部董事西岡清一郎，對前任董事長的醜聞表示歉意，他並表示：「我們非常抱歉，並向所有相關方深表歉意」。當被問及組織文化是否導致這起事件的因素時，他表示，這不是公司整體的問題，而是「高階主管的心態沒有改變」。新體制的人員將於明年2月底確定，並將考慮採取措施防止再次發生。

針對此不當行為，會長太田勝幸將自願返還每月薪資的30%，為期6個月。在新的組織架構建立之前，副總裁宮田友知將擔任代理社長。

齊藤猛於1986年加入新日本石油公司（現為ENEOS HD），擔任副社長後於2022年4月晉升為社長。有鑑於前董事長杉森有過性加害問題，他當時也帶頭規制合規性（法律合規性）上的相關改革。



齊藤猛 ENEOS HD會長（同公司提供）



外部董事西岡清一郎（中）等人在記者會上就ENEOS Holdings（HD）會長齋藤猛的解職一事表示歉意＝19日下午、東京都中央區



外部董事西岡清一郎就ENEOS Holdings （HD）會長齋藤猛解職事宜召開記者會＝19日下午、東京都中央區

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