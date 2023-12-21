訪日遊客恢復至每年2000萬人次＝疫情爆發以來睽違4年

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日本國家觀光局20日公佈預估11月份訪日外國遊客人數為244萬0800人次，是去年同月的2.6倍。這與2019年同月（244萬1274人）幾乎持平，當時尚未受到新型冠狀病毒傳播的影響。1月至11月累計接待遊客來到2233萬2000萬人次，是新冠疫情爆發後睽違4年首次恢復到2000萬人次大關。

受到日圓貶值導致物價降低等影響，旅客來源主要在韓國、台灣和美國等繼續穩定復甦。這是自10月以來疫情後持續新高（與2019年同月相比成長0.8%）。根據民間預測，2024年訪日遊客人數將達到「3310萬人次」（JTB估計），愈來愈多的外界人士預估將超過2019年的歷史新高（約3188萬人次）。

同時，佔疫情爆發前約30%的中國大陸遊客數量，在11月持續呈現低迷成長，較2019年同月下降65.6%。這被認為是由於日本和中國之間的航班​​恢復緩慢所致。

依照國家地區劃分，11月份赴日遊客人數最多的是韓國（64萬9900人次），其次是台灣（40萬3500人次）、中國（不含香港和澳門，25萬8300人次）、香港（20萬0400人次）、美國（18萬4800人）。除中國外，其他國家地區人數在11月均創下歷史新高。



清水寺的參道「清水坂」擠滿遊客＝1日、京都市東山區

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