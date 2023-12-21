日本政府編列2024年度預算約112.7兆日圓＝社會保障和防衛費創新高

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日本政府於20日，就2024財政年度一般帳戶預算總額最終調整至112.7兆日圓左右。這同時是總預算12年來首次下調，低於2023財政年度114兆3812億日圓的去年歷史新高，但用於國債贖回和利息支付的國債還本付息卻仍創下新高。根據推估是為了反映日本銀行政策調整後長期利率的上升趨勢，並時隔17年來首次提高用於計算利息支付的假設利率。社會保障支出和防衛支出也預計創歷史新高，總額也連續二年超過110兆日圓。

政府預計將於22日批准預算法案。

支出方面，國債償還預計約27.1兆日圓，遠高於2023財政年度（25兆2503億日圓），連續4年處於歷史新高水準。截至2023財政年度，假設利率連續7年處於1.1%的歷史低位，但到2024財政年度則修正為1.9%。如果政府債券的利息支出增加，分配給其他政策支出的預算空間就會減少。在超低利率下累積債務的日本財政管理，似乎正面臨轉捩點到來。



財務省＝東京都千代田區

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