鹿兒島知事鹽田康一正式宣布批准川內核電廠延役

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針對九州電力已服役近40年的川內核電廠1號、2號機組（鹿兒島縣薩摩川內市）之營運期限加長20年一事，鹿兒島縣知事鹽田康一於21日在縣政府舉行記者會，表示「根據綜合內容做出判斷後，對此表示同意」。

川內核電廠1號機組將於明年7月來到40週年，2號機組也將於2025年11月投入滿40週年。日本核能規制委員會於今年11月核准延長運作期限，這將是日本第5及第6座營運超過40年的核電廠。

雖然延役不需要經過當地同意，但鹽田知事作為當地首長表達自己的觀點稱「這是縣民非常關注的問題」。

批准延役的理由，包括由專家組成的縣專家委員會的報告、規制委員會和縣議會的批准，以及薩摩川內市長田中良二都表示批准延役的想法。

鹽田先生最初是以「廢除核電」的承諾當選，但他於本月宣布打算在2024年7月競選知事連任。在當天的記者會上，他就「廢核」的相關措辭表示，「我會考慮如何使用該詞彙」。



鹿兒島縣知事鹽田光一召開記者會＝21日下午、縣廳

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