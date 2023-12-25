上皇滿90歲＝仍強烈心繫和平

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上皇於23日迎來他的90歲生日。他目前與上皇后一起在仙洞御所（東京都港區）平靜而規律地度過每一天，並且仍對和平有著強烈的渴望。他是所有有可信記錄的天皇中，第一個滿90歲的。

根據宮內廳報道，上皇於今年2月參觀橫濱市舉辦的沖繩移民歷史特別展覽，以及東京舉辦的介紹西伯利亞被拘留者與其家人之間交換的明信片之展覽。在與上皇后的談話中，兩人談論沖繩文化和歷史，例如琉球詩歌、參觀沖繩麻風病療養院的回憶、二戰疏散期間在栃木縣日光的生活、戰爭結束後不久在東京的小金井，以及長野和輕井澤大日向開拖地迎來前滿洲遣返定居在該地區的人們，都是他們經常談論之話題。

上皇時時刻刻關注都東日本大地震等受災地區的狀況，特別關心核災發生地區福島縣的情況。今年3月11日，宮城縣石卷市鹿島御兒神社舉行的慰靈儀式上，表演了上皇夫婦為悼念罹難者而寫的日本詩詞之舞蹈。

這對夫婦珍惜過去的相遇，他們從1997年訪問巴西開始為契機，每年都會翻閱來自聖保羅日本學校的學生寄給他們的日文作文，今年亦是如此。兩人於1999年在皇居見到這些學生，並一直與他們保持聯繫。

上皇經常閱讀報紙和新聞，關心人民的生活。除了早晚散步、早餐後朗讀之外，上皇還繼續研究蝦虎魚、拉大提琴。晚餐後，他們與侍從聊天，並享受下黑白棋和將棋的樂趣。上皇仍然珍惜宮廷內的例行公事，熱情地守護著天皇、皇后兩陛下和其他皇室成員。

上皇去年7月被診斷右心衰竭，診斷指標BNP數值仍然偏高，觀察到少量胸腔積液，但自去年底以來健康狀況仍趨於穩定。



上皇慶祝90歲生日＝7日下午、東京都港區赤坂御用地（宮内廳提供）



上皇和上皇后在赤坂御用地漫步。上皇於23日慶祝90歲生日＝7日下午、東京都港區（宮内廳提供）



上皇和上皇后在位期間與巴西日本學校學生互動＝2019年1月2日、皇居・宮殿（宮内廳提供）

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