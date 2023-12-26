「在奄美尋找年輕時的自己」＝74歲美國婦女在紐約的回憶

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【紐約時事】25日是鹿兒島縣的奄美群島從美國回歸日本之70週年。居住在紐約的南希・米爾斯（Nancy Mills，74歲）利用父母留下的信件和照片，追蹤自己3歲時在奄美大島的成長足跡，直到島回歸日本。雖然她對那些日子的記憶已經模糊，但她的父母在生前時常說起他們對這座小島的依戀。她本人則從美國東部祈求島上的繁榮和島民的幸福。

隨著在奄美回歸日本之前，體驗過奄美的美國人數量不斷減少，米爾斯在接近這一歷史性里程碑時笑著說「我唯一（清晰）的記憶是小販們賣烤紅薯的小販大聲說話」。基於找到的資料，讓她回想起那些日子。

1949年秋天，身為美國陸軍成員的父親倫納德、與當年出生在美國的米爾斯和妻子貝莎分居，並被分配到美國統治下的沖繩。1950年2月，被派往奄美大島擔任司法官。

根據照片和文件推測，米爾斯於1951年6月居住在名瀨市（現奄美市）。1952年11月，舉行了「一場看似邀請當地朋友舉行告別聚會的派對」，1953年4月她在沖繩本島慶祝4歲生日，同年12月奄美大島回歸。

米爾斯回憶道：「我的父母對奄美大島印象非常好。我的母親在島上學習了日本料理」。並回憶日文時說起「小南希，小南希，你在哪裡？我在這兒，我在這兒，我在這裡」。據了解她也把從母親那學到的日語童謠傳給孫子們。

米爾斯曾於1969年和2019年訪問奄美大島，但她的老家已經不復存在。2019年她再次來到這裡時，卻與當年的玩伴重聚。「他們記得我，記得我的父親，記得我的家。他們分享回憶的方式讓我很感動。當我們一起唱歌時，各種情緒都湧出來，讓我哭了」。

奄美大島於2021年登錄世界自然遺產。「我希望旅遊業帶來的財富能夠平等地分享給善良、慷慨、勤奮的島民」。即使70年過去了，12000公里的路程，米爾斯心裡仍然有一種「家鄉」的感覺。



南希・米爾斯＝6月、美國華盛頓州西雅圖（本人提供・時事）



南希・米爾斯（左）的照片據信拍攝於1952年6月在奄美大島（本人提供給時事）



南希・米爾斯1952年的幼兒園申請表（本人提供給時事）

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