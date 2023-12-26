岸田首相與自民黨幹部討論將於新的一年做政治新組織改革

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首相岸田文雄（自民黨總裁）25日在黨本部會見副總裁麻生太郎和6名黨內負責人，進行約一個小時的會談，討論針對該黨違反黨內紀律的政治和政黨改革的具體措施。會議同意在新的一年內在黨內成立一個新組織來審議此事。 該計劃將根據東京地方檢察廳的調查進度來進行審議。

會後，首相在首相官邸對記者團表示，「我們將在年後採取堅決措施，包括建立一個組織，在新的一年裡盡快恢復國民對黨的信心」。他並稱「我想繼續進行各種具體討論」。

新組織預計將討論修改《政治資金規正法》、使政治資助政黨募款餐會無現金化、以及讓黨部參與派系政黨等議題。 黨內一些人呼籲修改1989年的政治體制改革大綱，該綱要希望能替消除派系做出指引。

首相已指示黨的青年局聽取全國青年黨員的意見，並似乎希望將這些意見儘快反映在討論中。

除麻生太郎外，出席會議的還有幹事長茂木敏充、總務會長森山裕、政調會長渡海紀三朗、選對會長小淵優子、參議院會長關口昌一。



日本首相岸田文雄會見自民黨高層＝25日下午、東京・永田町同黨本部



日本首相岸田文雄接受媒體採訪＝25日下午、首相官邸

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