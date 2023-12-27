東京地檢約談安倍派高層萩生田等共5人＝釐清政黨募款餐會資金流向

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根據瞭解，自民黨最大派系清和政策研究會（安倍派）將其政黨募款餐會收入的一部分挪用給國會議員，並將其變成私人基金。檢察廳特別調查部已對自民黨資深議員、前政調會長萩生田光一進行約談，相關人士於26日對此證實。

根據了解，已經有4人遭到約談，分別是前內閣官房長官松野博一、前國對委員長高木毅、前參議院幹事長世耕弘成、前文部科學大臣鹽谷立，缺乏會長的安倍派高層共有5名幹部。每人都對自己在派系政治募款餐會資金中未列入收支記載一事做出解釋，皆否認有任何參與行為。

特別搜查部懷疑該回饋金是由一個派系有組織的領導進行，正在調查幹部和會計責任者是否有勾結。檢方正在考慮對其中一位幹部、前經濟產業大臣西村康稔進行約談。

根據相關人士透露，安倍派成員出售募款餐會券時，安倍派成員會根據當選次數和職位來設定配額。疑似將超出配額的收入回饋給國會議員，但卻變成了私有基金，而非記錄在派系和國會議員的收支報告內。

據瞭解，大多數國會議員以私有資金的形式收到回饋資金，而且據了解單是不受計入或未報備的時效限制的2018年至2022年5年期間的總金額，疑似未列入收入和支出報告的金額可能達到約5億日圓。

根據瞭解，在幹部中，松野、高木和世耕分別獲得1000萬日圓以上的資金，鹽谷和萩生田分別獲得了數百萬日圓的資金，西村先生的資金約為100萬日圓。

特別搜查部預估透過對5名高階幹部的約談，來確認他們對收入和支出報告中的遺漏的認識。



自民黨前政調會長萩生田光一＝10月20日、首相官邸

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