卡拉OK店女性遭刺死＝警方於名古屋站附近逮捕25歲男子 - 愛知縣警察
Newsfrom Japan社會
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26日上午11點20分左右，位於名古屋市中村區名站的JR名古屋站附近一家卡拉OK店裡，警察接報110報案電話稱「殺了人」。當警方趕到後，發現一名職業不明的20歲女子倒地流血，送往醫院後宣告死亡。在場的一名男子承認刺傷受害者，愛知縣警察以涉嫌謀殺未遂逮捕他。
縣警認為兩人或許牽扯什麼麻煩，因此將嫌疑改為殺人罪，並調查事件的細節。該女子的地址和姓名尚未公佈。
被捕者是自稱犯罪嫌疑人的曾我春暉（25歲），地址和職業不明。根據縣警稱，他與一名女子一起去了卡拉OK酒吧。疑似在扭打中手受傷，正在醫院接受治療。警方另從包廂內起獲一把凶器刀。
根據調查人員稱，嫌疑人還供稱，他「將另一名女性淹死在浴缸裡」，從而殺死了她。聲明發布後，警方對約2公里外的同市中區大須的一間公寓進行調查，發現一名30多歲的女性死在浴缸裡。現場沒有明顯人員受傷，縣警將調查這起事件是否與卡拉OK店事件有關。
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