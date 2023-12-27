高島屋百貨為蛋糕碎裂道歉＝確認807起損壞，原因尚待確定

Newsfrom Japan

對於高島屋百貨在網路上銷售的聖誕蛋糕，在交付給顧客時出現破損之問題，該公司董事總經理橫山和久，於27日召開記者會表示道歉稱「我們對辜負眾多顧客的期望深表歉意」。在截至26日晚上8點，受損物品數量為807件。在調查製造和交付的分包商後，該百貨目前得出的結論是「尚無法確定原因」。

受損害的商品為「Les Sens草莓千層派」（5400日圓），其中有預售2879個預約販售。高島屋將製造外包給製菓公司Winds Arc（埼玉縣羽生市），並將交付外包給YAMATO運輸搬運。蛋糕是以冷凍狀態交付給購買者，但從23日左右開始，社交媒體上出現一些帶有碎蛋糕照片之貼文。

高島屋調查其分包商時，發現製造流程、儲存或交付過程中的溫度設定沒有問題。橫山對此解釋稱「我們相信某個流程出現原因，但很難重現完全相同的情況」。另一方面，他也補充稱「我們應該更加關注產品的形狀，因為它很容易破碎」。為了防止類似情況再發生，該公司表示將加強對承包商的臨時檢查制度，以檢查管理狀況。

高島屋去年也賣過同樣蛋糕。當時，製造過程需要2週的冷凍期，但今年，由於草莓到貨延遲，讓冷凍期大幅縮短至20至25小時。根據該公司稱，初步測試和抽樣調查中，確認來到規定溫度呈現冷凍狀態​​。

截至26日，已有1207起買家投訴和詢問，百貨公司正在以退款的方式回應。

東京都當地一名40歲女理髮師，於23日晚打開蛋糕盒時忍不住驚呼「這是怎樣？」鮮奶油從上到下都碎了。她稱「我以為蛋糕會很安全，因為這是著名的百貨公司。我本來很期待，所以結果我很震驚」。

隨後，這位女士立即打電話給高島屋公司，要求換貨，但得到的答覆只有很簡短稱「我們會退錢給你」。高島屋在27日的記者會上，對無法查明原因一事，她表示憤怒並稱：「這樣企業如何看待食品安全？」



高島屋董事總經理橫山和久在記者會上就破損的聖誕蛋糕一事低頭道歉＝27日上午、東京都中央區



高島屋董事總經理橫山和久就破損的聖誕蛋糕舉行記者會＝27日上午、東京都中央區



高島屋百貨於網路上銷售的「Les Sens草莓千層派」（該公司提供）



高島屋在網路上販售的聖誕蛋糕在外送到貨時已破碎＝23日（購買者提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]