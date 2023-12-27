高島屋百貨為蛋糕碎裂道歉＝確認807起損壞，原因尚待確定
Newsfrom Japan財經
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對於高島屋百貨在網路上銷售的聖誕蛋糕，在交付給顧客時出現破損之問題，該公司董事總經理橫山和久，於27日召開記者會表示道歉稱「我們對辜負眾多顧客的期望深表歉意」。在截至26日晚上8點，受損物品數量為807件。在調查製造和交付的分包商後，該百貨目前得出的結論是「尚無法確定原因」。
受損害的商品為「Les Sens草莓千層派」（5400日圓），其中有預售2879個預約販售。高島屋將製造外包給製菓公司Winds Arc（埼玉縣羽生市），並將交付外包給YAMATO運輸搬運。蛋糕是以冷凍狀態交付給購買者，但從23日左右開始，社交媒體上出現一些帶有碎蛋糕照片之貼文。
高島屋調查其分包商時，發現製造流程、儲存或交付過程中的溫度設定沒有問題。橫山對此解釋稱「我們相信某個流程出現原因，但很難重現完全相同的情況」。另一方面，他也補充稱「我們應該更加關注產品的形狀，因為它很容易破碎」。為了防止類似情況再發生，該公司表示將加強對承包商的臨時檢查制度，以檢查管理狀況。
高島屋去年也賣過同樣蛋糕。當時，製造過程需要2週的冷凍期，但今年，由於草莓到貨延遲，讓冷凍期大幅縮短至20至25小時。根據該公司稱，初步測試和抽樣調查中，確認來到規定溫度呈現冷凍狀態。
截至26日，已有1207起買家投訴和詢問，百貨公司正在以退款的方式回應。
東京都當地一名40歲女理髮師，於23日晚打開蛋糕盒時忍不住驚呼「這是怎樣？」鮮奶油從上到下都碎了。她稱「我以為蛋糕會很安全，因為這是著名的百貨公司。我本來很期待，所以結果我很震驚」。
隨後，這位女士立即打電話給高島屋公司，要求換貨，但得到的答覆只有很簡短稱「我們會退錢給你」。高島屋在27日的記者會上，對無法查明原因一事，她表示憤怒並稱：「這樣企業如何看待食品安全？」
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