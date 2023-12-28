東京地檢全面調查江東區長選舉涉嫌收賄案＝要求柿澤未途議員28日到案說明

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針對東京都江東區區長選舉違反選舉法。東京地方檢察廳特別搜查部27日要求前法務副大臣、眾議院議員柿澤未途（52歲，脫離自民黨）於28日到案說明，相關人士已經對此證實，該廳似乎正計劃因涉嫌其違反選舉法（收買）而展開全面調查。

區長選舉和區議會選舉先前於4月23日進行投開票。保守派系分裂下的選舉中，柿澤所支持的木村彌生（58歲）首次當選。

根據相關人士透露，當初為了讓木村當選，柿澤向自民黨區議員和其他議員每位贈送20萬日圓現金，還向木村當選後，涉嫌給參與競選活動的前區議員支付名義上的諮詢費，每月達20萬日圓左右。

柿澤也涉嫌賄賂競選工作人員，包括向木村彌生的約10名競選工作人員總共支付約90萬日圓報酬。

根據報道，在接受特別搜查部的自願訊問時，柿澤否認有任何違法行為，並表示他無意取得任何好處。

迄今為止，特別搜查部以涉嫌違反選舉法為由，搜查了議員會館和地方事務所，以及柿澤及其秘書等住所。除了柿澤之外，調查也透過與秘書和區議員們以自願訊問的方式進行。



眾議院議員柿澤未途

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