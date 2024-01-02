皇居新年一般參賀活動因能登地震取消

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天皇和皇后兩陛下於1日在皇宮舉行「新年祝賀之儀」中，接受皇室成員和三權之長的新年祝福。這是4年來再有女性王室成員穿戴上王冠。由於石川縣發生最大震度7級的地震，原定2日在皇居舉行的新年一般參賀正式取消。

根據宮內廳表示，天皇陛下對地震所造成的損失感到悲痛，希望盡快開展人命救援和消防工作。

1日上午，秋篠宮親王夫婦及其他皇室成員向兩陛下表示祝賀，隨後三權之長和閣僚舉行慶祝活動。天皇陛下在致辭中說：「真的很高興能一起慶祝新年。在新年伊始，我祈禱人民幸福，國家發展」。參議院議長則因健康狀況不佳缺席。

下午後，各國駐日大使紛紛來致賀。

從2021年開始，有鑑於冠狀病毒大流行並應天皇陛下的要求等，皇室女性成員不再戴著華麗王冠。考慮到新冠病毒已根據傳染病管理法轉移到第5類，許多人正在恢復日常生活，因此做出了恢復穿戴王冠的決定。

愛子內親王在新年慶祝活動中首次戴上王冠。和2021年的成人儀式活動一樣，她借用姑姑黑田清子過去用過的王冠。儀式結束後，兩陛下驅車前往赤坂御用地（東京都港區）的仙洞皇居造訪上皇夫婦。

共計出席人數總計約370人，比去年大幅增加，當中各位閣僚、國會議員、各國大使及其配偶也都獲准出席。



「新年祝賀之儀」中致詞的天皇陛下＝1日上午、皇居・宮殿「松之間」（代表攝影）



為準備新年祝賀、驅車進入仙洞御所的天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王＝1日下午、東京都港區



「新年祝賀之儀」中戴著王冠天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王＝1日上午、皇居・宮殿「松之間」（代表攝影）

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