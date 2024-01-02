日本政府設置 能登地震緊急救災本部＝首相稱「損失慘重，全力救援」

Newsfrom Japan

日本政府於2日上午，針對石川縣能登地區發生的地震，在首相官邸召開了以岸田文雄首相為主導的緊急災害對策本部會議。首相指出「目前已確認發生人員傷亡、建築物倒塌、火災等極其大規模的損失」。他指示自衛隊、警察和消防部門並稱「救生和救援行動是一場與時間的勝負。我希望他們動員盡可能多的力量，當務之急是盡最大努力確保居民的安全」。

日本內閣官房長官林芳正、防災大臣松村祥史、防衛大臣木原稔等皆出席會議。

在隨後的記者會上，首相說明已經接受到被派往該地區的內閣府副大臣古賀篤報告稱，「已確認大範圍遭受道路破損、山體滑坡和火災等破壞」。首相並承認，因道路封閉使得「進入能登半島北部極為困難」。

首相也宣布將派遣相關部會負責人趕赴災區，並提供食品、毛毯、燃料等各式支援，提供及時的醫療救治，恢復電力、用水等基礎建設。由於海嘯警報已經解除，首相表示也會使用海運。

首相並宣布延後原定於4日參拜三重縣伊勢市伊勢神宮的活動。

林芳正在2日下午的記者會上透露，已經收到來自美國和其他國家的援助意向，他說：「我謹表示誠摯的謝意。我們將繼續密切合作與每個國家合作，考慮到受損情況和當地需求提供援助」。



日本首相岸田文雄（右二）在緊急災害對策本部就石川縣能登地區地震發表演說＝2日上午、首相官邸



接受採訪的首相岸田文雄＝2日上午、首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]