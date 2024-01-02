石川能登震度7級地震＝48人死亡，多人受傷―一度發布大海嘯警報

Newsfrom Japan

1日下午4點10分左右，發生震央位於石川縣能登地區的地震，石川縣志賀町觀測到地震強度7級左右晃動。根據日本氣象廳稱，震央深度為16公里。地震規模估計為7.6級。石川縣已確認有48人因被壓在倒塌建築物下等導致死亡。根據總務省消防廳消息，於石川縣、富山縣、新潟縣等7個縣共造成107人重傷。

日本氣象廳一度向能登地區發布大海嘯警報。隨著建築物倒塌和火災不斷發生，政府已將特別災害對策本部升級為緊急災害對策本部，並抓緊掌握受災情況。馳浩知事則是請求自衛隊進行救災派遣。

根據石川縣情報，珠洲市有20人死亡，輪島市有19人死亡，七尾市有5人死亡，穴水町有2人死亡，羽咋市和志賀町各有1人死亡。16人受重傷。根據當地消防部門表示，據了解輪島市約有200棟建築物在火災中被摧毀。

日本氣象廳將此次地震命名為「令和6年能登半島地震」。1日晚上8點30分，大海嘯警報改為海嘯警報。山形縣、新潟縣、富山縣、石川縣、福井縣、兵庫縣則發布海嘯警報，北海道至長崎縣的日本海沿岸持續發布海嘯警報，但2日凌晨1點15分，所有警告均改為注意報，並於上午10點完全解除。這也是石川縣首次觀測到7度地震，也是自2011年東日本大地震以來再度發布重大海嘯警報。

1日晚8點前，石川縣輪島市分別觀測到高1.2公尺以上，金澤市身高90公分，山形縣酒田市、富山市高80公分，北海道瀨棚町高60公分，新潟縣柏崎市等觀測到40公分海嘯。

據原子能監管委員會稱，除了北陸電力志賀町志賀核電廠（停止運作中）發生7級地震外，東京電力柏崎刈羽核電廠（新潟縣柏崎市刈羽村）、日本原子力公司敦賀核電廠（福井）關西電力公司美濱（同縣美濱町）、大飯（同縣大飯町）、高濱（同縣高濱町）等核電廠則未確認異常。

截至2日下午，能登地區及能登半島近海共發生7級地震1次外、令發生5級偏強地震4次、5級偏弱地震6次。地震持續好發於週邊地區。



地震導致石川縣輪島市市區起火冒煙＝2日上午（時事通信包機拍攝景象）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]