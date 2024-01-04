能登半島地震，緊迫的黃金72小時逼近下焦躁感俱增＝78人死亡、51人下落不明

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日本警察與自衛隊等，持續在因觀測到能登半島地震、最大震度為7度而受創嚴重的石川縣內進行搜索。隨著「爆發黃金72小時」的逼近，生存率正急劇下降中，當地人們持續正在全力尋找那些失蹤的人。

根據石川縣稱，該縣已有78人死亡，當中輪島市有44人，珠洲市有23人。日本海上保安廳在縣內災害對策本部會議上宣布接到消息，指出珠洲市漁港附近有1人被海嘯捲走後失踪，當地巡邏艇正在搜尋失蹤者。

3日晚間，石川縣政府宣布輪島市和穴水町共有15人失踪，並公佈他們的姓名。隨後雖然確認了10人的安全，但4日上午，珠洲市和輪島市又再公布新的46名失蹤人口名單。現場倒塌房屋的搜尋工作十分困難，受損程度仍不得而知。

全縣355個地點開設疏散中心，可容納約3萬3000人。根據厚生勞動省稱，截至3日下午2點30分，包括石川縣、新潟縣、富山縣等共約11萬戶家庭停水，自衛隊等正在提供供水支援。



警方搜尋被困在倒塌建築物中的人＝4日上午、石川縣輪島市



石川縣珠洲市飯田港附近的住宅區，可以看到倒塌和倒塌的屋頂＝3日



石川縣珠洲市飯田港附近住宅區受損＝3日、石川縣珠洲市



石川縣珠洲市飯田港因地震和海嘯受損＝3日

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