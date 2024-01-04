透過小型包機吸引客戶到各地＝瞄準海外富有階級，同時面臨挑戰

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隨著旅遊需求從新冠病毒大流行中持續復甦，小型公務飛機作為吸引海外富裕人士來到日本各地的一種新方式更加受到關注。由於可出租並加上順利移動的舒適性，這種服務在歐洲和美國相當常見，但這項服務即將於未來的日本成為現實。只是該方式仍面臨許多挑戰，例如機場如何接納其降落等。

2023年7月，一架載有中國企業高階主管的「Honda Jet」小型私人飛機，降落在山口縣山口宇部機場（宇部市）。乘客們登上等候的汽車，前往旭清酒釀酒廠（岩國市），這是日本廣受歡迎的清酒「獺祭」的釀酒廠。他們觀看清酒的釀造過程，在特別空間內品嚐清酒的比較組合，並品嚐名廚烹製的美食。

這是為訪日遊客提供服務的Japan Ticket（東京）公司，與本田公司共同進行的示範之旅場景。兩家公司計劃從2024年3月左右開始，銷售使用Honda Jet前往山口縣、富山縣、北海道等地的旅遊服務。以4人團體一組、住宿三天兩晚計算，價格預計每人150萬日圓左右。擔當者表示「我們希望人們能舒適地旅行，體驗美味的食物、文化和自然」。

2022年春天，包括全日空航空和旅行社在內的「地區振興回復委員會」啟動一項接受海外富人旅行諮詢的示範項目，並提出乘坐公務飛機環遊日本8天。公司計劃從2024年起，開始認真接待和安排遊客。

日本政府設定的目標，是到2025年訪日遊客的單位消費較2019年增加約25%。根據日本觀光廳統計，在所有訪日遊客中，單次旅行消費超過100萬日圓的人只有約1%，但他們的消費額卻佔總體的10%。吸引富人對當地經濟產生很大的連鎖反應，政府將公務機定位為重要的交通工具。

然而，除了日本目前可包機的飛機數量有限外，使用最多的機場羽田機場也沒有足夠的起降時刻，因此有可能無法使用飛機在顧客想要的時間。在歐洲和美國，有許多專門供公務機使用的機場，未來環境的改善將是公務機廣泛使用的關鍵。



由Japan Ticket公司在山口縣進行的示範之旅中，參與者從Honda Jet機上下來 （由Japan Ticket公司提供）

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