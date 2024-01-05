朝野各黨魁於5日會面商議能登地震救援＝首相稱「團結面對國家危機」

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日本首相岸田文雄（自民黨總裁）將於5日就能登半島地震與朝野黨魁舉行會談。該會談希望說明政府的方針並尋求反對黨合作。首相在4日的記者會上表示「我們必須團結起來應對這場國家危機。我決心帶頭與受災地區和災民密切合作，讓他們恢復穩定生活」。

有關朝野黨魁協商，自民黨國對委員長濱田靖一4日向立憲民主黨國對委員長安住淳通報首相擬與各黨會面的意向。執政黨立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨和共產黨等領袖預計將參加。

在記者會上，首相強調「我們必須繼續盡最大努力提供救生和救災工作。」有關現場情況，首相稱通往石川縣輪島市和珠洲市的道路現在可以通行大型車輛。他也宣布未來計劃加強物資採購和運輸。

岸田也表示將盡快恢復供電、供水等基礎設施。同時，他也表示在保障住房、恢復生計、恢復經濟基礎上「要迅速、有系統地解決重建和恢復等中長期問題」。

政府預計9日做出內閣決議，動用2023財政年度預算中的儲備資金，以加強物資支援。預計將動用約40億日圓。岸田在4日晚間的BS富士電視台節目中強調，「有關預算限制等，對於類似重建和恢復上有猶豫的事我們是絕不考慮的。」有關補充預算的編制，岸田表示，「我們將透過估算，看到具體數字後採取必要措施。希望能靈活運用。」

有關自己前往災區探視情況，首相表示：「我想盡快去看看。」



日本首相岸田文雄在新年記者會上聽取記者提問＝4日下午、首相官邸（代表攝影）

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