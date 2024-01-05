能登地震死者來到84人＝72小時過去當局仍持續搜尋，179人下落不明

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石川縣於4日公佈，本次發生之最大震度7度的能登半島地震已造成84人死亡。到當天晚上時，距離地震發生已經過黃金72小時，存活率開始急劇下降。仍有許多人下落不明，警方、自衛隊、消防隊等機構持續搜尋失蹤者。

根據石川縣政府表示，輪島市確認死亡48人，珠洲市23人，七尾市5人，穴水町4人，能登町2人，羽咋市和滋賀町各1人。

從3日晚間開始，該縣公佈無法聯繫的居民姓名。截至4日下午6點，輪島市、珠洲市、穴水町等7個城鎮共有179人下落不明。輪島市已接獲40至50起有人被活埋在建築物等內的報告，失蹤人數恐怕還會進一步上升。

有消息稱，珠洲市漁港附近有一人被海嘯捲走失蹤，日本海上保安廳持續出動飛機和巡邏艇進行搜尋。

由於地震，道路繼續被切斷，根據該縣稱，至少有700人被困在輪島市和珠洲市。自衛隊使用海上自衛隊氣墊登陸艇，將重型設備降落在海灘上，用於道路修復等目的。

縣內371個地點內開設避難中心，可容納約3萬3500人。許多地區持續停水，自衛隊等提供供水援助。



消防隊員搜尋倒塌建築物中受困人員＝4日下午、石川縣輪島市

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