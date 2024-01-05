豐洲市場鮪魚首拍賣成交價1億1424千萬日圓＝睽違4年突破1億
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新年首場競標會，於5日上午在東京豐洲市場（江東區）舉行。在黑鮪魚拍賣會上，來自青森縣大間市的一條魚，以1億1424千萬日圓的最高價格成交。數字約去年的3倍，也是自新冠疫情爆發前的2020年以來，4年來首次突破1億日圓。
鮪魚競標會於凌晨5點10分開始。其中來自大間的238公斤重的鮪魚，比通常價格的大間產品高出許多，最受青睞，達到每公斤48萬日圓，是有史以來第4高的價格。當天運抵國內野生捕獲鮪魚數量為140條，數量比去年首場拍賣減少近30%。
連續第4年的最高價格鮪魚都由同一市場的中間批發商山幸（社長：山口幸隆）奪得。山口社長表示，之所以選擇這條鮪魚，是因為它「新鮮度和色澤都很好」。委託山幸購買的「ONODERA GROUP」集團，將預定在東京都內等地的壽司店「銀座ONODERA」供應。
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