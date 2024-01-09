宮崎駿導演《蒼鷺與少年》榮獲金球獎動畫獎＝首部日本電影獲得此殊榮

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【洛杉磯時事】作為美國奧斯卡金像獎前奏的第81屆金球獎頒獎典禮於7日（日本時間8日）舉行，宮崎駿導演（83歲）的《蒼鷺與少年》被選為最佳動畫電影獎。這是日本作品首次獲選此獎項。

這是宮崎駿10年來的首部新劇情片。故事講述一個在戰爭中失去母親的男孩，被一隻奇妙的鳥引導到另一個世界的冒險經歷。負責配樂並獲得作曲獎提名的久石讓則沒有獲獎。

獲得動畫電影獎提名的還有新海誠導演的《鈴芽之旅》和日美合拍片《超級瑪利歐兄弟電影》。六件提名作品中，有一半是與日本相關的作品。

《蒼鷺與少年》還在紐約和美國其他地方獲得影評人協會獎。隨著23日公佈提名後，頒獎典禮也將定於3月舉行，外界對於此作品獲奧斯卡獎的期望將上升。

此外，有關被譽為「原子彈之父」的科學家羅伯特．奧本海默的傳記電影《奧本海默》則是獲得包括最佳劇情片獎在內的五項大獎，該片預計今年在日本上映。



《蒼鷺與少年》北美版海報（C）2023 STUDIO GHIBLI



宮崎駿《蒼鷺與少年》的主角真人（左）與火美（中）2023 STUDIO GHIBLI



《奧本海默》（中）榮獲美國金球獎五項大獎，其中包括劇情片類最佳影片(C) Universal Pictures. All Rights Reserved.

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