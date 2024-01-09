松本人志宣布暫停活動＝週刊雜誌報導疑似醜聞，將聚焦法庭審判

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演藝公司吉本興業於8日宣布，喜劇搭檔Downtown組合的松本人志將暫時停止演藝活動。因2023年12月，《週刊文春》發表一篇有關松本的報導，指控他過去曾強迫與女性發生性行為。他對此稱「我想關注法庭審判」。

根據吉本興業透露，松本表示：「如果我繼續演藝事業，會給很多相關人員帶來更多的麻煩和負擔。同時，如果我繼續演藝事業，我將無法將全部精力同時投入到喜劇表演與審判兩件事」。根據他透露，他對暫停演藝活動表達強烈意願。

該公司並致歉稱，表示對給電視公司、其他相關業者等以及粉絲造成不便和擔憂「深表歉意」。雖然有一些節目已經先前錄製，但「播出時間將由各電視台決定」。

針對《周刊文春》的報道，該公司否認相關內容，並稱「不存在這樣的事實，這將顯著降低並損及本公司藝人的社會聲譽」，並補充稱「我們將考慮採取法律措施」。在8日，松本在自己的X（前推特）帳戶上寫道，「我將對此進行奮鬥，因為這是毫無根據的指控」。



松本人志

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