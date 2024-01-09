能登地震後警方持續大規模搜尋＝已致180人死亡、120人仍失踪

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石川縣警察於9日持續在輪島市旅遊景點「朝市通」週邊展開大規模搜查，當地多棟建築在本次觀測到最大地震強度7級的能登半島地震中被毀。石川縣內仍有100多人下落不明，相關組織持續搜尋下落。

由150人組成的搜索團隊將專注於當地的商店和其他建築物被燒毀等朝市街道的搜索。

根據該縣表示，截至當天上午9時，地震死亡人數為180人，比前一天增加12人。其中輪島市81人、珠洲市71人、穴水町18人、七尾市5人、志賀町、能登町各2人、羽咋市1人。

截至9日上午9點，無法聯繫到安全的人員仍有120人，已較前一天的323人大幅減少。輪島市100例、珠洲市19例、七尾市1例。

目前仍有約2萬8000人在縣內約390個疏散安置中心避難。石川縣則在石川綜合體育中心（金澤市）開設「第1.5避難所」，作為臨時避難場所，直到進入酒店等「第2.0避難所」為止將持續照料生活。

至今停水已影響5萬9000戶以上的家庭，並持續到包括輪島市和珠洲市等整個地區。多處道路至今仍被切斷，兩個城市約3300人至今仍是孤立狀態。



能登半島地震中被毀的房屋＝9日上午、石川縣能登町



能登半島地震毀壞的道路和被海嘯沖走的車輛＝9日上午、石川縣能登町

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