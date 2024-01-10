歌手八代亞紀過世、享壽73歳＝「雨的慕情」、「舟唄」等名曲之演唱者

Newsfrom Japan

以《雨的慕情》和《舟唄》等熱門歌曲而聞名的演歌歌手八代亞紀，已證實於去年12月30日因急速的間質性肺炎去世，享壽73歲。八代出生於熊本縣八代市。其經紀公司於9日發表聲明，葬禮已經於8日舉行，稍後將舉行告別式。

根據其事務所介紹，八代去年9月被診斷出患有指定難治性疾病膠原病，一直在接受治療，但病情突然間惡化。

國中畢業後，八代立志成為歌手，搬到東京。八代在銀座擔任俱樂部歌手時被星探發掘，並於1971年以《死了都要愛》出道。從1973年的《浪田戀曲》開始，八代接連推出《愛的終點站》、《恩納港町》、《舟唄》等熱門歌曲。1980年，八代以《雨的慕情》獲得日本唱片大獎。多年來，八代以沙啞迷人的歌聲持續吸引聽眾，並參與23次NHK紅白歌合戰。

八代被譽為「演歌女王」，演唱分多種流派，從爵士樂、藍調到動漫歌曲，在海外獲得認可，她並在紐約與著名爵士歌手一起演出，並於2022年在法國演出。她因其出色的歌唱實力，獲得了文化廳長官表彰和松尾演藝獎大獎。

另一方面，八代也展現自己的藝術才華，她一直活躍於具有悠久傳統的法國公共藝術展「Le Salon」，並連續五年入選。八代也曾作為演員出演過電影和電視劇。



歌手八代亞紀

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]