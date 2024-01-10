本田汽車推出EV品牌「0」系列＝預計2026年上市，發表2款原型車

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【拉斯維加斯時事訊】本田汽車在9日，於美國內華達州拉斯維加斯開幕的消費性電子貿易展「CES」上，發布新電動車（EV）品牌「0（零）系列」。該款象徵從頭開始創造新價值的意義，當中兩款原型車也首次亮相。未來將於2026年起在北美市場推出，並逐步擴大市場。

在電動車市場，美國和中國製造商在銷量方面處於領先地位。儘管日本製造商因落後而受到指責，但日本車商正在努力彌補。社長三部敏宏在記者會上表達信心稱「我相信我們能夠將出遊的樂趣和自由提升到一個新的水準」。

這兩種車型，分別是像跑車一樣低重心的轎車「SALOON」和小型休旅「SPACE-HUB」。兩款皆相容於Level3，可在特定條件下使用自動駕駛功能，並且駕駛可在緊急情況下接管控制權。車子利用人工智慧來提高安全性。

人工智慧還可以根據音樂偏好和其他因素提出建議，使汽車內部更加舒適。當駕駛接近目的地時，則會顯示周圍資訊和路線。

其續航里程為300英里（約482公里）。目標是在15分鐘內完成快速充電。該公司還推出新的「H Mark」商標，將用於包括零系列在內的下一代電動車上。



本田社長三部敏宏與新型電動車（​​EV）原型車「SALOON」＝9日、美國內華達州拉斯維加斯



本田的新型電動車（​​EV）原型機「SPACE-HUB」＝9日、美國內華達州拉斯維加斯



本田新型電動車（​​EV）原型車「SPACE-HUB」的駕駛座＝9日、美國內華達州拉斯維加斯

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