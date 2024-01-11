能登地震已致206人死亡、52 人失踪＝持續搜索、加快基礎設施重建

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在能登半島地震中遭受嚴重破壞、偵測到最高震度為7度的石川縣當局於10日宣布，已確認包括相關死亡在內的共206人罹難。目前仍無法聯繫到剩下52人的安全。

根據該縣稱，截至10日確認的死亡人數中包括：珠洲市91人、輪島市83人、穴水町20人、七尾市5人、能登町4人等，當中因相關災害過世的共計8人，包括珠洲市6人、能登町2人。失蹤者統計截至當天下午2點，包括輪島市有41人，珠洲市有7人，七尾市有2人，金澤市和能登町各有1人。

儘管地震發生已過10天，但受損程度仍無法全掌握。據了解倒塌的房屋下還留有居民，縣警察從前一天起就繼續對輪島市的旅遊景點「早市大通」進行大規模搜查，該處的許多建築物都被大火燒毀。

輪島市、珠洲市和能登町22個地區目前仍約3100人處於孤立狀態。包括輪島市、珠洲市、七尾市和能登町等6個城鎮的大約5萬8900戶家庭仍然斷水。約1萬4800戶家庭斷電，相關組織正努力恢復供電中。



警方冒雨搜尋失蹤人員＝10日上午、石川縣輪島市



因能登半島地震引發的海嘯和火災而遭受嚴重破壞的地區＝9日、石川縣能登町

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