擔憂地震引起「相關聯死亡」＝日方研擬2萬3000名避難民眾廣域計畫

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石川縣日前發生最高震度為7度的能登半島地震，遭受嚴重破壞，目前正在緊急疏散受災戶至周遭地區避難。截至11日，由於災區持續停水和嚴寒，約有2.3萬人已疏散到學校和其他設施內，外界擔憂「因災害相關聯死亡」人數將進一步增加。

該縣共疏散232人到飯店和其他設施。在向附近其他都道府縣提出接收請求後，11日再有30人被自衛隊飛機轉移到愛知縣名古屋機場。預計未來兩天內將有約260人疏散至金澤市的設施。

在災害管理本部的會議上，知事馳浩宣布，受到孤立狀態的村莊約2500人將第二次疏散到金澤市以南地區，並表示「基礎設施恢復仍未有進展，預估孤立的時間將會延長」。各城鎮的首長也都表示同意。

根據石川縣消息，截至11日下午2點，共有213人死亡，其中災害相關死亡8人。當中珠洲市死亡98人、輪島市死亡83人、穴水町死亡20人、七尾市死亡5人、能登町4人。其中災害相關連死中，珠洲市死亡6人、能登町2人。至今失蹤無法聯絡安全共37人，其中輪島市33人、珠洲市3人、七尾市1人。



石川縣珠洲市因海嘯受損的鵜飼漁港＝11日下午



石川縣珠洲市寶立町的一處住宅區在地震和海嘯中受損，受災戶回家檢查＝11日下午

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