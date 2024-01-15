民進黨贏得大選＝美國歡迎繼續「美台合作」、日本政府擔憂中國動向

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民進黨副總統賴清德本屆在台灣總統選舉中獲勝後，13日的日本政府和自民黨內部對此表示歡迎，認為未來美台合作的傳統道路或將迎來新發展。一方面也是因為有人擔心，如果國民黨重新掌權，恐會破壞與日本和美國在對中立場上的結盟策略。而另一方面，隨著中國加大對台灣的施壓力道，外界的謹慎情緒也日益增強。

日本外務大臣上川陽子於13日表示，「台灣是一個極其重要的伙伴，彼此有著共同的基本價值觀。我們未來將努力深化合作與交流」。她隨後補充稱「很期待透過對話和平解決台灣問題」。

日本政府高度關注台灣總統選舉，並表示「根據選舉結果，或將對東亞局勢產生相當大的影響」（首相官邸相關人士稱）。日本首相岸田文雄將台灣選戰視為2024年最重要的海外選舉之一，並多次強調「這將是決定未來10年的轉捩點」。

賴清德過往以其親日立場聞名，並經常訪問日本。2022年7月，他出席前首相安倍晉三的葬禮。一位負責日台關係的前自民黨內閣人士，在接受採訪時表示「未來與台灣的聯繫將變得更加牢固」。

儘管日本政府過去對中國的「一個中國」立場保持敏感，但事實是日本仍希望避免被普遍認為「親中」的國民黨重新掌權。賴清德對蔡英文政府持續對中政策的立場，受到廣泛好評，一位資深自民黨議員表示，「日美擁有共同的價值觀，可能會採取合作，來限制中國行動的方針」。

自民黨副總裁麻生太郎，於去年8月訪問台灣並舉行會談，加深與賴清德的關係。近一年來，包括前政策研究會委員長萩生田光一等人陸續訪台。該計劃是為了繼續加強台日雙方關係。

有關民進黨政府繼續執政，外界擔心台海局勢會進一步惡化。對於蔡英文政府時期加大軍事壓力的中國，某位日本政府官員預測，「中國將擴大軍事活動範圍。可能會採取加劇緊張局勢的舉動」。

有關台灣緊急事態的應對方針，麻生太郎曾於10日表示，「日本政府可能會判定這是一場生存危機」，並提及基於安全相關法律行使集體自衛權一事。日本政府可能對局勢的變化比以往任何時候都更加敏感。

首相上任以來，已向美國和其他國家領袖確認「台海和平穩定的重要性」，企圖遏止習近平政權毫不掩飾想統一台灣的野心。預計日本政府將繼續呼籲國際社會一同參與其中。



台灣副總統賴清德（中）出席前首相安倍晉三葬禮＝2022年7月12日、東京都港區增上寺（AFP時事）



岸田文雄首相進入官邸＝10日、東京・永田町

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