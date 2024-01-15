台灣新總統賴清德期盼「提升」對日關係＝美國代表團也訪問拜會

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【台北時事】13日正式當選台灣總統的執政黨民進黨現任副總統賴清德，於14日上午（日本時間同一時間）在台北民進黨總部，與日本對台聯絡機構的日台交流協會會長大橋光夫會面。他與會長會面時表示，「希望未來切實加強台日多方面合作關係」。他在當選隔日召開會議，再次表明重視對日關係的立場。

根據民進黨表示，賴清德在會面中強調，「日本是台灣非常親密的民主主義夥伴」。兩國表達深化經濟、貿易、環境等多個領域合作的意願。大橋先生對賴先生的當選表示祝賀之意，並表示：「日本也期待與台灣繼續合作和促進交流。」

一同出席會議的，還有與賴先生一同當選為下一任副總統的前駐美代表（相當於大使）蕭美琴，以及該協會台北辦事處代表片山和之。賴蕭兩人也會見來台訪問的日本國家安全委員會（自民黨）前國家公安委員長、日華議員懇談會會長古屋圭司。

賴清德先前宣布延續蔡英文總統的外交政策，並專注於與美國、日本和歐洲的關係。這個想法是為了加深與民主國家陣營的聯繫，並對中國習近平政權構成威懾，該政權正在加大軍事和經濟壓力，以實現「統一祖國」台灣。

美國官方對台聯絡機構美國在台協會（AIT）於14日宣布，為應對總統選舉，一個非正式代表團將於當天訪問台灣，並會見「台灣政壇關鍵人物」。在他們逗留期間，代表團成員包括：布希政府的前國家安全顧問哈德利、和歐巴馬政府的前副國務卿史坦伯格。該團成員有可能與賴清德會面。



13日的台北市現場，贏得總統選舉的台灣民進黨現任副總統賴清德（左）和當選下屆副總統的前駐美代表蕭美琴（右）副總統兩人（EPA時事）

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