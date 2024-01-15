北韓聲稱14日發射高超音速武器＝性能驗證，聲稱「成功」

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【首爾時事】北韓朝鮮中央通訊社於15日報導表示，飛彈總局已於14日成功試射搭載高超音速彈頭的固體燃料中遠程彈道飛彈。該通訊社說明稱，進行該實驗是為了驗證彈頭的滑翔性能和新型固體燃料引擎的可靠性。

超音速飛彈是一種以5倍音速（5馬赫）以上飛行，且在低空可以不規則軌跡飛行的武器，被認為難以攔截。北韓在2021年黨代表大會上所確定的五年國防發展計畫中，確定發展目標，並宣佈於2021年和2022年進行試射。

固體燃料飛彈的發射時間比液體燃料飛彈短，液體燃料飛彈需要時間注入燃料，從而提高其發動「奇襲攻擊」的能力。去年11月，北韓對新型中程彈道飛彈的固體燃料引擎進行地面燃燒測試。在中程上，它可以瞄準日本和有有美軍基地的美國領土關島。

該通訊社稱，這次試射「對週邊國家的安全沒有造成任何影響，完全不考慮地區局勢而進行」。導彈的飛行距離則是位於報導中敘述。



北韓14日試射固體燃料中遠程彈道飛彈。（朝鮮通信社・時事）

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