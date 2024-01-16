能登地震發生兩週後仍有1萬6000人避難＝已致222人死亡、22人失蹤

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在石川縣觀測到最大地震強度為7度的能登半島地震，發生至今於15日已經過兩週。根據該縣表示，截至下午2點前仍無法聯繫到安全與否的人數​​為22人，比前一天減少2人，但仍有1.6萬多人被迫住在避難中心。

災害相關死亡人數較前一天增加1人，來到14人，死亡總數增至222人。在經家屬同意後，該縣公佈其中23人的姓名等資訊。根據該縣表示，房屋倒塌造成死亡18人，山崩死亡4人，死因未公開的有1人。

知事馳浩闡述宣布死者姓名原因稱「在個人生命的尊嚴，和價值觀以及向相關人員報告符合公共利益」。目前，死者家屬並未對此提出異議，政府表示一旦獲得家屬同意，今後將繼續對外公告姓名。

死亡人數詳細數字，分別為珠洲市99人、輪島市88人、穴水町20人等。能登町因災害相關連死亡人數增加1人，使相關死亡人數達7人。

停電繼續影響大約8800戶家庭，主要是輪島市和珠洲市，停水繼續影響8個城鎮、大約5萬5000戶家庭，而且還沒有結束的跡象。

由於擔心災害造成的相關死亡人數會上升，縣政府呼籲進行二次疏散，前往安全的旅館和旅館。縣內外準備每天接待3萬人，但實際二次避難人數仍停留在1000餘人，只比前一天增加了約300人。



石川縣輪島市發生能登半島地震已有兩週時間＝15日



在能登半島地震中被大火燒毀兩週後，石川縣輪島市的「早市大道」周遭近貌＝15日、石川縣輪島市

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