訪日觀光客消費額首次超過5兆日圓＝突破疫情前水準

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日本觀光廳於17日，公佈2023年訪日外國旅客消費金額（初步估算數值）為5兆2923億日圓。這是金額首次突破5兆日圓大關，超過2019年冠狀病毒大流行前的歷史新高（約4.8兆日圓）。在4月底徹底廢除邊境措施後，赴日入境旅遊需求迅速恢復，加上日圓貶值、物價上漲等，提升消費力度。

日本國家觀光局於當天公佈，預計2023年訪日外國遊客人數為2506萬6100人次，為去年的6.5倍。該數字已恢復至2019年歷史高點（約3,188萬人）的80%左右。單是12月份，遊客人數就達273萬4000人次，比2019年同月增加8.2%，是12月份的最高數字。

2023年3月時政府決定在新的觀光立國振興基本計畫中，訪日遊客消費已達到「5兆日圓」目標。每人單價擴大至21萬2000日圓（2019年為15萬9000日圓）。詳細消費內容中，住宿費是最大的支出，為7萬3000日圓，其次是購物費，為5萬6000日圓，飲食費用為4萬8000日圓。

從國家及地區的消費額來看，台灣、中國（不含香港和澳門）和韓國所佔份額最大，為14%，其次是美國（11.5%）和香港（9.1%）。



訪問淺草的觀光客＝ 2023年10月、東京都台東區

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