日本共產黨改選＝田村智子成首位女性委員長、志位和夫轉任議長

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日本共產黨第29次全國代表大會於18日最後一天結束，委員長志位和夫（69歲）正式退任，政策委員長田村智子（58歲）將接任，成為該黨首位女性黨魁。志位將接任自不破哲三（93歲）自2006年退休以來持續空缺的議長職位。書記長小池晃（63歲）將留任，參議院議員山添拓（39歲）將擔任新的政策委員會委員長。

志位和夫於2000年11月，在第22次黨代表大會上被任命為委員長。他的任期超過23年，為歷史上最長的任期，共產黨希望透過任命女性和促進世代更迭，來阻止該黨的衰落。

新的管理團隊召開記者會，志位和夫解釋自己辭職的原因稱「我今年就70歲了。我認為將接力棒交給新一代是個好主意」。他也透露於去年9月已向高階主管提出辭職。田村智子則是表達自己的願望稱「我想為共產黨的成長和發展盡我所能」。

不破哲三也離開他擔任多年的中央委員會，退出領導階層。成為榮譽職。



出席記者會的共產黨新委員長田村智子（右）。左邊為新議長志位和夫＝18日下午、静岡縣熱海市

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