自民黨岸田派將解散＝給黨內「樹立榜樣」

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自民黨岸田派於18日正式決定解散，並廢除派閥政治團體和辦公室。在最大派係安倍派涉入募款餐會券醜聞同時，日本首相岸田文雄考慮透過宣布「派系解散」來宣示決心，目的是採取主動並樹立榜樣，鼓勵其他派閥做出相關決定。

首相在同一天，於首相官邸向記者團發表講話，宣布正在「考慮解散」岸田派。他稱「如果我們想幫助恢復國民對政治的信任，就必須考慮（解散）這件事」。

根據該組織的幹部稱，預計該黨將於25日制定政治改革的臨時計劃後正式解散。首相過去一直擔任該派閥會長，直到去年12月後在私用資金醜聞後脫離該派閥。

東京地方檢察廳特別搜查部計畫以涉嫌違反《政治資金管理法》為由，對岸田派前會計責任者提出指控。該派向​​總務省提交相關政治資金收支報告書的修訂版。根據知情人士透露，有鑒於事態發展嚴峻，首相於18日與包括擔任座長的內閣官房長官林芳正，在內的該派系幹部會議中確認派系的解散。

首相周邊成員說明稱，「將解散政治組織並關閉辦公室。我們不會讓他們成為政策團體」。該組織的高級幹部表示，首相的目標是「樹立榜樣」，但他補充說，「其餘的解散與否由各派自行決定」。然而，派系內部也有聲音表示，「同志情誼仍將存在」，並且有可能繼續作為一種鬆散的團體持續存在。

岸田派是由前首相池田勇人於1957年創立的著名派閥。它過去認為自己是「主流保守派」，並產生包括岸田文雄在內的5位首相。目前派系有46人，為黨內第4大派閥。



岸田首相回答記者團提問＝18日下午、首相官邸

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