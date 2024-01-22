北海道當地期待今年的極光觀測機會＝太陽活躍預估持續到明年

Newsfrom Japan

極光出現在天空，讓人感受到宇宙神秘奧妙。2023年12月，北海道各地都觀測到這個現象，讓許多人被這夢幻般的光幕迷住。太陽是讓極光產生的關鍵，預估其活動實際上會持續到2025年，因此官方預計今年也能觀測到極光。

極光是來自宇宙的電子沿著地磁（地球磁場）進入地球，與大氣中的氧氣和氮氣碰撞，導致發光的現象。當太陽表面爆炸（耀斑）產生的帶電等離子體粒子抵達地球時，大量電子隨之進入地球，形成極光。

極光經常出現在北極圈等地區，但如果耀斑足夠大，即使在北海道等低緯度地區也能觀察到極光。這是一種被稱為「低緯度極光」的紅色極光。

為什麼是紅色的極光？事實上，綠色區域在低空蔓延，但它們隱藏在地平線以下，從低緯度地區看不到。結果，只能看到上層的紅色部分。2023年12月1日晚上在北海道用肉眼觀察到了「紅光」，但在《日本書紀》和鎌倉時代詩人藤原定家的日記中也描述看到「紅光」。

北海道名寄市「名寄市立天文台」的渡邊文健（40歲）表示，太陽活動大約以11年為一個週期波動，預計在2025年達到下個高峰。因此，今年的太陽活動預計和去年同樣活躍，觀測到極光的可能性很高。

由於耀斑發生後等離子體粒子大約需要2天才能到達地球，因此可以提前2天預測極光的出現。渡邊表示：「研究人員在社交網路上的貼文中，也可以看到耀斑的發生。低緯度極光呈淡紅色，但有時就像去年12月一樣，即使有月光也可以觀察到。希望今年還能看到極光，大家可以多多期待」。



北海道陸別町所觀測到紅色極光＝23年12月1日下午8點29分（銀河之森天文台提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]