能登地震中從珠洲和能登撤離的141位國中生離開父母前往金澤避難

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在能登半島地震中受損嚴重的石川縣珠洲市和能登町的公立國中，共有141名學生於21日乘坐巴士或其他方式離開家鄉進行大規模疏散，抵達金澤市內的石川縣體育協會住宿設施「醫王山體育中心」。避難目的是為了確保學生的學習機會，預計學生最多將待到3月底。

當天，珠洲市199名學生中的102名、能登町247名學生中的39名進行大規模疏散。

上午10點左右，在細雨中的珠洲市民圖書館前，學生們陸續登上了兩輛大型巴士。綠丘中一年級學生澤村駿（12歲）說：「這段期間沒能學到太多東西，所以很期待上課並久違見到我的朋友們」。他的護士母親Megumi（44歲）說：「疏散到那總比現在不能在這裡學習好多。由於過去工作時碰到疫情大流行，有時也看不到我的孩子，所以我對他並不擔心」。

在約6公里外的集合地點登上巴士的寶立中小學學生谷内大翔（14歲）表示：「時隔多日再次見到朋友們，我現在很高興」，他也稱「對在另一個地方學習感到緊張，而且遠離家人，也會想念他們」。他的母親加奈子（44歲）則為他加油說：「2個月雖然很長，但希望他好好學習」。

該設施有一個可容納8人的房間。等待學生適應正常生活後課程才會恢復。一名女學生表示，「這是我第一次離開家人達2個月，我感到很緊張但也很期待，對團體生活感到興奮」。



因能登半島地震，登上巴士進行大規模疏散的國中生＝21日上午、石川縣珠洲市



能登半島地震的大規模疏散，國中生們在接受送行後正式出發＝21日上午、石川縣珠洲市

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