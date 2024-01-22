能登地震缺水危機預計3月底解決＝輪島等地區開始、珠洲、七尾稍晚
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石川縣當局於21日宣布，因能登半島地震受損嚴重、持續停水的輪島市等地區預計將在3月底前暫時恢復供水。而珠洲市、七尾市的部分地區將延後到4月以後才恢復。官方將確定施工承包商及其施工基地後，制定詳細的恢復時程表。
該決定是在21日召開的石川縣災害對策本部會議上宣布的。包括幾乎整個地區都持續斷水的6個城鎮、以及管轄的厚生勞動省都一直在考慮臨時恢復計劃，討論結果初步定為輪島市、穴水町、能登町的供水預計2月底到3月底才能恢復。志賀町的大部分地區將於2月底完工，但部分地區預計延至3月底完工。
珠洲市將從2月底開始逐步擴大修復區域，部分區域從4月開始才能供水。七尾市也預計至3月底恢復供水，而市中心和能登島地區等地區將延後至4月後或更晚。
截至21日，共有約1萬1500人滯留在6個城鎮的疏散中心。大約4萬7900戶家庭沒有供水，居民對此提出許多關於洗澡、洗衣和廁所的要求，並且正在討論何時可以暫時恢復往常生活。
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