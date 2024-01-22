能登地震缺水危機預計3月底解決＝輪島等地區開始、珠洲、七尾稍晚

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石川縣當局於21日宣布，因能登半島地震受損嚴重、持續停水的輪島市等地區預計將在3月底前暫時恢復供水。而珠洲市、七尾市的部分地區將延後到4月以後才恢復。官方將確定施工承包商及其施工基地後，制定詳細的恢復時程表。

該決定是在21日召開的石川縣災害對策本部會議上宣布的。包括幾乎整個地區都持續斷水的6個城鎮、以及管轄的厚生勞動省都一直在考慮臨時恢復計劃，討論結果初步定為輪島市、穴水町、能登町的供水預計2月底到3月底才能恢復。志賀町的大部分地區將於2月底完工，但部分地區預計延至3月底完工。

珠洲市將從2月底開始逐步擴大修復區域，部分區域從4月開始才能供水。七尾市也預計至3月底恢復供水，而市中心和能登島地區等地區將延後至4月後或更晚。

截至21日，共有約1萬1500人滯留在6個城鎮的疏散中心。大約4萬7900戶家庭沒有供水，居民對此提出許多關於洗澡、洗衣和廁所的要求，並且正在討論何時可以暫時恢復往常生活。



來自名古屋市上下水道局支援的工作人員正在為成為避難所的當地高中提供飲用水＝6日、石川縣珠洲市

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