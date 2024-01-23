自民黨政治改革大綱出爐＝將要求派系「金錢與人事完全分離」

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自民黨於22日，在黨本部召開政治改革本部會議（以首相岸田文雄為首），提出針對該派違反政治資金管制的政治改革臨時報告大綱。該大剛實際上承認派系能持續存活，但也明確表示「派系將成為完全脫離金錢和人事的政策集團」。大綱中也提及修改黨規，以便派系在違反法律法規的情況下，黨中央可以要求暫停或解散其活動。黨部預計在25日做出決定。

大綱主要著眼於「將解散所謂的派系，將其轉變為真正的政策團體」。有關派系活動，將禁止他們為政治募款資金舉辦派對，也不得為閣僚任命等事項設立人事提名名單。

作為該黨本身確保政治資金透明度努力的一環，該黨也宣布一項政策，即如果會計責任者受到指控，其派系黨員也將受到連坐懲罰。改革案還呼籲推動網路線上提交派系政治資金餘額報告，引入外部監察審計，並確保政治資金都透過銀行匯款收支。

另一方面，有關制度面審查，著眼於朝野今後的談判時程，聲明僅限於以下內容：「經過認真協商，我黨將實施修改監管法等法律改革」。

在會議上，首相也報告稱自身所領導的岸田派「希望（事件）到此為止板上釘釘，仍決定解散」。無論如何，他仍呼籲今後持續討論派系規定。



自民黨黨魁、首相岸田文雄（中）在自民黨政治改革本部發表講話＝22日下午、東京・永田町的黨本部

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