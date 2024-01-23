愛子內親王4月起成為日本紅十字會員工＝將平衡皇室公務與工作
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日本宮內廳於22日宣布，天皇與皇后兩陛下的長女、就讀學習院大學文學部四年級學生愛子內親王（22歲），未來將以合約職員身分從4月起在日本紅十字會工作（總部位於東京都港區）。她在成年皇室成員的公務和工作之間取得平衡。
根據侍從透露，愛子內親王長期以來一直對社會福利活動感興趣。去年5月時她與兩陛下一起聽取了日本紅十字會關於活動情況的說明，並於10月訪問日本紅十字會總部，參觀了介紹關東大地震救災情況的展覽。
愛子內親王想更深入了解日本紅十字會的作用，為社會做一些小貢獻，所以她決定去該組織就業。最後決定將以合約式契約的身份工作，這樣就可以在履行公共職責的同時兼顧工作。工作類型目前尚未確定，但預計將在總部工作。
愛子內親王透過皇宮內侍從表示：「能夠參與我一直感興趣的日本紅十字會工作，我感到很高興也很榮幸。身為社會的一員，我希望能為人們、為社會盡一點綿薄之力」。
據稱兩位陛下曾說過：「我希望他繼續努力幫助許多人，並作為社會的一員繼續成長」。
日本紅十字會與皇室有著密切的聯繫，皇后陛下擔任其名譽會長外，三笠宮家族的瑤子內親王也曾於2006年至2012年期間在該組織工作。
日本紅十字會社長清家篤表示：「非常感謝愛子內親王願意參與我們的活動。希望確保我們做好充分準備，以便其可以安心工作」。
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