愛子內親王4月起成為日本紅十字會員工＝將平衡皇室公務與工作

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日本宮內廳於22日宣布，天皇與皇后兩陛下的長女、就讀學習院大學文學部四年級學生愛子內親王（22歲），未來將以合約職員身分從4月起在日本紅十字會工作（總部位於東京都港區）。她在成年皇室成員的公務和工作之間取得平衡。

根據侍從透露，愛子內親王長期以來一直對社會福利活動感興趣。去年5月時她與兩陛下一起聽取了日本紅十字會關於活動情況的說明，並於10月訪問日本紅十字會總部，參觀了介紹關東大地震救災情況的展覽。

愛子內親王想更深入了解日本紅十字會的作用，為社會做一些小貢獻，所以她決定去該組織就業。最後決定將以合約式契約的身份工作，這樣就可以在履行公共職責的同時兼顧工作。工作類型目前尚未確定，但預計將在總部工作。

愛子內親王透過皇宮內侍從表示：「能夠參與我一直感興趣的日本紅十字會工作，我感到很高興也很榮幸。身為社會的一員，我希望能為人們、為社會盡一點綿薄之力」。

據稱兩位陛下曾說過：「我希望他繼續努力幫助許多人，並作為社會的一員繼續成長」。

日本紅十字會與皇室有著密切的聯繫，皇后陛下擔任其名譽會長外，三笠宮家族的瑤子內親王也曾於2006年至2012年期間在該組織工作。

日本紅十字會社長清家篤表示：「非常感謝愛子內親王願意參與我們的活動。希望確保我們做好充分準備，以便其可以安心工作」。



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王（宮内廳提供）



天皇和皇后兩陛下及長女愛子內親王參觀了講述日本紅十字會在關東大地震時的救援工作展＝2023年10月2日、東京都港區日本紅十字會總部

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