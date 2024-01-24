宮崎駿最新電影提名美國奧斯卡金像獎＝役所廣司主演電影入選國際長片獎

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【洛杉磯時事】被視為美國電影界最高榮譽的第96屆奧斯卡金像獎提名影片於23日揭曉，宮崎駿導演的《蒼鷺與少年》入圍最佳動畫長片獎，男演員役所廣司的《我的完美日常》（由比姆溫德斯執導）《我的完美日常》則入圍國際長片獎。

視覺效果獎入圍的有導演山崎貴的《哥吉拉-1.0（負一）》，化妝和髮型獎被提名的則有負責《大師風華：真愛樂章》化妝的辻一弘」。頒獎典禮將於3月10日在好萊塢舉行。

這是宮崎駿的作品十年來第4度獲得最佳動畫長片提名，第一次是《風起》。《蒼鷺與少年》先前獲得金球獎最佳動畫電影獎，該獎被認為是奧斯卡金像獎的前奏。此外它還獲得了美國各地影評人協會獎。

主要類別的入圍最佳影片中，包括《奧本海默》被譽為「原子彈之父」的科學家羅伯特・奧本海默的傳記片《奧本海默》和流行服飾娃娃的真人版《Barbie芭比》等。



2023年奧斯卡金像獎入圍國際長片《我的完美日常》中的場景（C）2023 MASTER MIND Ltd.



電影《哥吉拉-1.0（負一）》入圍2023年奧斯卡金像獎最佳視覺效果提名（C） 2023 TOHO CO. , LTD.

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