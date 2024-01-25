今年秋季開辦「傳統文化測驗」＝為活化地方文化提供學習機會

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由時事出版社、英語日本時報等成立的日本傳統文化考試協會於24日宣布，將啟動針對日本傳統文化和傳統產業的「日本傳統文化考試（傳檢）」測驗，預計2024年秋季開辦。透過提供自主學習的機會，增加理解和支持傳統文化的人士，透過傳承和發展傳統等，促進地方文化振興。

傳檢測試有八種類型的學習和問題，包括「陶瓷/玻璃」、「日本和紙/染色和編織」、「茶道/日本甜點/日本茶」和「娛樂（歌舞伎）」等等。協會的會長是宮廷歌禮講師近衛忠大老師，擔任主持和監督工作，副會長是多摩美術大學教授、工藝評論家的外館和子老師。美術指導製作則是白州信哉老師。

日本自古以來孕育的傳統文化和手工藝等產業，由於生活方式的變化和缺乏接班人而導致需求下降，其生存面臨風險。有鑑於目前該文化的吸引力和價值尚需要多加傳播，該協會計劃不僅在國內，而且在未來能對海外重點傳播文化。近衛表示：「為了保護受到世界關注的日本傳統文化，並將其傳承給未來，希望讓盡可能多的人了解其價值是非常重要之事」。



日本傳統文化檢定商標（日本傳統文化檢定協會提供）



日本傳統文化檢定出題分類示意圖。（照片左上順時針）庭園、木漆工、陶磁器、茶道（日本傳統文化檢定協會提供）

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