大雪導致名神高速公路大幅度塞車＝回堵達6公里

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受到大雪影響，24日不少大型卡車等車輛持續回堵在名神高速公路關原交流道（岐阜縣關原町IC）附近。根據中日本高速公路（名古屋市）當地消息，截至下午2點，包括高速公路出現北上5.5公里，南下6.6公里的回堵狀況，一度看不見盡頭。

根據中日本高速公路介紹，上午9點剛過，2輛大卡車在南下路上接連出現受困情形。由於行車路線和超車路線都被封鎖，後方車輛紛紛回堵，北上路段也出現同樣狀況。

該公司開始努力清除積雪、拖走受困的汽車，並向司機分發飲用水、保存食和便攜式廁所。當地消防部門稱，截至晚上9點30分，供出現3人因身體不適而被送往醫院，其中包括一名5歲兒童和一名1歲兒童。

根據岐阜縣等部門透露，下午3點時該縣要求自衛隊派遣救災部隊。陸上自衛隊守山駐地（名古屋市守山區）約300名隊員被派往進行除雪和分發食物的工作。

根據岐阜縣地方氣象台稱，關原IC附近的關原觀測所於上午7點記錄到降雪量為2公分，到下午5點降雪量已累積到58公分。



名神高速公路關原IC附近因大雪而出現回堵＝24日、岐阜縣（NEXCO中日本名古屋分社提供）



名神高速公路關原IC車輛受困＝24日、岐阜縣（NEXCO中日本名古屋分社提供）

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